Квадробинг (лат. quattuor – «четыре» и англ. аerobics) – это сочетание физической активности на четырех конечностях с имитацией звуков и движений различных животных, информирует «НБН».

Основателем квадробинга считают японского спринтера Кеничи Ито. В детстве его дразнили прозвищем «обезьянка», что он решил сделать своим преимуществом. Атлет 9 лет изучал движения этого африканского животного и разработал методику передвижения на четырех конечностях. В 2008 году он установил мировой рекорд Гиннеса, пробежав таким способом стометровку за 18,58 секунды.

Квадроберы часто носят маски различных животных, иногда надевая пушистые хвосты и перчатки для защиты рук. Это движение начало набирать популярность в Украине и в мире благодаря соцсети TikTok: дети и подростки публиковали ролики, где они в костюмах и на четырех конечностях передвигаются по людям местам или занимаются будничными делами.

У квадробинга есть свои плюсы и минусы. Такая физическая активность полезна для детей, кроме того, они учатся самовыражаться, привлекать к себе внимание и действовать, не ориентируясь на мнение общества.

Однако иногда ребенок может заигрываться, отказываться от реальности, например, начинает есть корм для животных или ходить в туалет в лоток. В таком случае родителям нужно обращаться к специалисту.

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