В федеральный суд США подали обновленный иск, в котором сказано, что P.Diddy (Шон Комбс) и Jay-Z (Шон Кори Картер) в 2000 году после церемонии MTV Music Awards «накачали» наркотиками 13-летнюю девочку и принудили ее к интиму.

По словам пострадавшей, муж Бейонсе снял с нее одежду, прижал к полу и изнасиловал, после этого эти же действия повторил организатор «белых вечеринок», информирует издание «НБН» со ссылкой на NBC.

Jay-Z назвал такие обвинения «идиотскими» и обвинил в непрофессиональном поведении адвоката Тони Бузби, который занимается делами большинства пострадавших. Рэпер попытался оправдаться, заявив, что не все знаменитости одинаковы, и что он защищает детей и «не играет в такие игры».

В свою очередь представители Комбса назвали иски против артистов «рекламными трюками», целью которых якобы является выманивание денег у звезд, которые боятся, что о них распространят ложь.

Ранее журналистка рассказала, в каких условиях содержат P.Diddy за решеткой.