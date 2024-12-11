Зарицкая в интервью YouTube-каналу Okay Eva назвала главную причину, почему откладывает свадьбу с любимым. Жених знаменитости – музыкант Павел Тараненко, с которым она познакомилась в 2018 году, пишет издание «НБН».

По словам певицы, она хочет масштабный праздник, однако сейчас они с женихом понимают, что не могут отдать деньги на торжество, «без этого ощущения, что их не задонатили». Звезда отметила, что ей постоянно кажется, что она делает недостаточно.

Ранее вокалистка группы KAZKA, которая объявила о помолвке в феврале этого года, рассказывала, что свадьба должна была состояться в июне. Однако пара решила, что устроит масштабный праздник после войны, поскольку сейчас есть более важные дела. В частности Зарицкая старается больше выступать перед военнослужащими и помогать ВСУ.

Напомним, певица Вера Брежнева впервые высказалась о новом романе и призналась, чего боялась после развода с Константином Меладзе.