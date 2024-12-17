В приложении «Дія» стартовало голосование за состав жюри Национального отбора на «Евровидение-2025», однако в списке кандидатов на роль судьи нет имени Андрея Данилко. Украинцы предположили, что артисту не предложили роль судьи из-за кенселинга за русскоязычные песни.

Менеджер шоумена Андрей Уренев в комментарии Telegram-каналу «Що ти знаєш про Бобула?» рассказал, что «Суспільне» предлагало артисту сесть в судейское кресло в этом году, однако он отказался, пишет издание «НБН».

Отметим, что музыкант был членом жюри на шести Нацотборах из восьми, пропустив шоу в 2022 и 2023 годах. Сейчас лидерам голосования в приложении «Дія» стали победительница «Евровидения-2016» Джамала, фронтмен рок-группы «Без обмежень» Сергей Танчинец и солистка электрофолк-группы Go-A Екатерина Павленко.

Ранее Данилко признавался, что ему было некомфортно в судейском кресле, поскольку некого было оценивать на Нацотборе. Также артист недоволен изменением формата шоу – организаторы убрали два полуфинала, оставив лишь финал. Музыкант утверждает, что на конкурсе уже нет интриги.

Как сообщалось, Джамала назвала трех певиц, которых хотела бы видеть на «Евровидении» от Украины.