В приложении «Дія» стартовало голосование за состав жюри Национального отбора на «Евровидение-2025», однако в списке кандидатов на роль судьи нет имени Андрея Данилко. Украинцы предположили, что артисту не предложили роль судьи из-за кенселинга за русскоязычные песни.
Менеджер шоумена Андрей Уренев в комментарии Telegram-каналу «Що ти знаєш про Бобула?» рассказал, что «Суспільне» предлагало артисту сесть в судейское кресло в этом году, однако он отказался, пишет издание «НБН».
Отметим, что музыкант был членом жюри на шести Нацотборах из восьми, пропустив шоу в 2022 и 2023 годах. Сейчас лидерам голосования в приложении «Дія» стали победительница «Евровидения-2016» Джамала, фронтмен рок-группы «Без обмежень» Сергей Танчинец и солистка электрофолк-группы Go-A Екатерина Павленко.
Ранее Данилко признавался, что ему было некомфортно в судейском кресле, поскольку некого было оценивать на Нацотборе. Также артист недоволен изменением формата шоу – организаторы убрали два полуфинала, оставив лишь финал. Музыкант утверждает, что на конкурсе уже нет интриги.
Как сообщалось, Джамала назвала трех певиц, которых хотела бы видеть на «Евровидении» от Украины.
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