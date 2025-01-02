Политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей Facebook-странице опубликовал кадры выступлений предательниц Украины Таисии Повалий и Ани Лорак на «Голубом огоньке» в Москве, информирует издание «НБН».

Повалий решила развлечь публику страны-агрессора известной украинской песней «Ти ж мене підманула». Уроженка Киевщины, которая получила гражданство Российской Федерации, вышла на сцену вместе с «кубанскими казаками» – переодетыми танцовщиками.

В свою очередь Ани Лорак спела для российского слушателя свою композицию «Танцы».

Появление артисток на пропагандистском телеканале «Россия-1», в частности исполнение известной украинской песни, возмутило пользователей Сети. Комментаторы отметили циничное поведение певиц, которые развлекали россиян, пока оккупанты атаковали Украину ракетами и «Шахедами».

Напомним, музыкант-военнослужащий одним словом объяснил предательство Ани Лорак и Таисии Повалий.