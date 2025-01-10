Американское издание Billboard заявило, что 35-летняя Тейлор Свифт стала лучшей певицей 21 века. Поп-дива обогнала таких легендарных артистов, как Дрейк (2 место), Рианна (3 место), Эминем (5 место) и Бейонсе (6 место), информирует «НБН».

Впервые композиции Свифт появились в музыкальных чартах в 2006 году, что ей не помешало с того времени 14 раз возглавить рейтинги своими альбомами, а также 12 раз стать первой в подборке Billboard Hot 100 со своими хитами.

В 2022 году американская звезда побила рекорд – ее треки из альбома Midnights заняли все 10 строчек рейтинга Billboard Hot 100, повторив этот успех в прошлом году с хитами из альбома The Tortured Poets Department.

Также знаменитость 86 недель была на 1 месте в чарте Billboard 200, что ранее никому из исполнителей в мире не удавалось. Напомним, в декабре американская певица Бритни Спирс, которую называют «принцессой поп-музыки» отпраздновала 43-летие. Журналисты узнали, какой подарок сделала себе звезда.