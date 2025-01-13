Певица MARUV во время полномасштабной войны выехала из Украины и отмалчивалась по поводу российского вторжения. Однако на днях в своем TikTok артистка опубликовала ролик, в котором отреагировала на хейт из-за ее отказа давать концерты на родине, пишет издание «НБН».

В коротком ролике исполнительница высказалась о комментарии, что она променяла всемирную славу на концерты, которые собирают меньше 2000 зрителей. MARUV дала понять, что она готова променять большие площадки на закрытые выступления, если ей будут за это щедро платить.

«Выступать для людей более чем 2к – это красота. Но петь для одного, который платит хорошо, – тоже хорошо», – заявила артистка.

Напомним, в прошлом году стало известно, что певица развлекает россиян за рубежом. В частности, СМИ распространили информацию о ее концерте в клубе ZRoom, который является своеобразным «уголком русской культуры» в Дубае.

Ранее певица рассказала подробности скандальных переговоров об участии MARUV в «Евровидении» от Украины в 2019 году.