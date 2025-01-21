Журнал The Hollywood Reporter пишет, что на инаугурации новоизбранного американского президента Кэрри Андервуд не смогла исполнить патриотическую композицию America the Beautiful как планировалось из-за технических проблем, информирует «НБН».

Музыка композиции прозвучала несколько секунд и затихла, однако 41-летняя звезда не растерялась и решила спеть а капелла с хором американских вооруженных сил. Также артистка призвала присутствующих помочь ей, если они знают слова, после чего гости мероприятия начали петь.

По данным Daily Mail, знаменитость была недовольна ситуацией, так как «не получила достаточного уровня уважения и восхищения». Андервуд не понравилось, что на мероприятии ей предоставили ограниченное пространство, ей пришлось петь посреди толпы, учитывая, что для Бейонсе и Леди Гаги, которые также выступали на инаугурациях, создавали специальные платформы.

В то же время другой источник утверждает, что инцидент не расстроил исполнительницу, и она гордится собой, поскольку «спасла мероприятие от катастрофы».

Отметим, 47-й глава США отпраздновал инаугурацию со звездными гостями на трех баллах, издание «Пліткар» рассказало подробности о мероприятиях.

Ранее американский журнал Billboard назвал лучшего артиста 21 века.