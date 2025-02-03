Продюсер в интервью YouTube-каналу Bezodnya Music оценил, кто из финалистов Национального отбора имеет самые высокие шансы представить нашу страну на масштабном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Швейцарии.

Шоумен составил свой рейтинг конкурсантов Нацотбора, в котором последнее место отдал коллективу Future Culture, а первое – группе Ziferblat. Как считает Кондратюк, в топ-3 также войдут певицы Маша Кондратенко и FIЇNKA, пишет издание «НБН».

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Обратим внимание на то, что прогноз телеведущего совпадает со ставками букмекеров.

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При этом, в прошлом месяце, международная аудитория «Евровидения» пророчила победу на Нацотборе Маше Кондратенко, второе место еврофаны отдали Ziferblat, а третье – певцу Khayat.

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Напомним, ведущий Слава Демин заявил, что в этом году «королева ночи» Оля Полякова намерена поехать на «Евровидение» от другой страны.