Продюсер в интервью изданию «РБК-Украина» поделился впечатлениями от Национального отбора. По его мнению, конкурс в этом году был не самый лучший, зрители так и не услышали хит, который мог бы зажечь «Евровидение» в Швейцарии, не увидели яркого и оригинального артиста, пишет «НБН».

По его словам, телевизионную версию Нацотбора стоило бы сделать скромнее, поскольку съемки финансировались из государственного бюджета. Кондратюк считает, что дорогостоящее шоу на деньги налогоплательщиков во время войны выглядит неуместно.

Телеведущий призвал коллег не воспринимать его высказывания как бурчание недовольного бывшего производителя развлекательных программ. Продюсер объяснил, что украинцы в тылу должны «быть в адеквате».

На телеверсию Нацотбора из госбюджета потратили 10 499 822 гривен. Основные расходы: сцена обошлась в 1,9 миллиона гривен, графика – 300 000, постановка номеров – 400 000, визитки конкурсантов – 500 000. Миллион гривен выделили на оплату работы судей. Кроме того, в этом году построили укрытия стоимостью 100 000 гривен.

По результатам Нацотбора, Украину на «Евровидении-2025» представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Отметим, что Кондратюк спрогнозировал победу коллектива.