37-летняя телеведущая призналась в комментарии «Люкс ФМ», что они с женихом отложили свадьбу. О помолвке Никитюк с Бабчуком стало известно в начале января, пишет издание «НБН».

По ее словам, они с женихом решили дать отсрочку бракосочетанию, поскольку ее возлюбленный – действующий военнослужащий. Пока что у пары нет возможности строить графики на это событие.

Звезда украинского телевидения призналась, что она хочет организовать пышный праздник с украинскими традициями, особенно теми, которые касаются родителей, пригласить много гостей.

Напомним, что в начале года в СМИ появилась информация о беременности Никитюк. Недавно на премьере фильма «Песики» в комментарии ТСН.ua телеведущая заявила, что не высказывается о слухах в медиа. При этом, на мероприятие звезда надела обтягивающий комбинезон и черный пиджак, который полностью скрывал талию.

Как сообщалось, Святослав Вакарчук объяснил, почему группа «Океан Эльзы» отказалась от участия в «Евровидении».