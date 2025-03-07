Никитюк в интервью шоу «Ранок у великому місті» призналась, что стать ведущей Национального отбора на «Евровидение» – ее давняя мечта, которая могла сбыться в этом году. Звезда украинского телевидения рассказала, что она с детства очень любит масштабный песенный конкурс.

По словам популярной телеведущей, ей предложили вести Нацотбор-2025. Однако ей пришлось отказаться от такой возможности из-за накладки в датах, пишет издание «НБН».

В январе Никитюк внезапно заявила, что покидает шоу «Хто зверху?», ведущей которого была на протяжении 7 лет. СМИ заявили, что звезда берет паузу в творческой карьере из-за беременности. В комментарии журналистам она заявила, что не комментирует слухи о себе в медиа.

В то же время телеведущая сообщила, что они с ее женихом-военным Дмитрием Бабчуком отложили свадьбу. Никитюк раскрыла причину и рассказала, каким видит этот праздник.