Кондратюк в интервью для проекта «Рандеву» Янины Соколовой заявил, что его бывший подопечный Виталий Козловский уже не служит в Национальной гвардии Украины, пишет издание «НБН».

После прекращения сотрудничества продюсер и певец в суде выясняли отношения из-за авторских прав. После разрыва контракта артист должен выплатить Кондратюку долг. Звезда украинского телевидения напомнил, что официально взымал средства с военной зарплаты экс-подопечного, однако сейчас этот процесс приостановлен.

Продюсер отметил, что не знает, по какой причине артист уже не служит в Национальной гвардии Украины.

Судья талант-шоу также сообщил, что он звонил командиру 3-й бригады оперативного назначения «Свобода» НГУ Петру Кузику, в которой служил певец. Военачальник сказал, что якобы его унизили тем, что зачисли в его бригаду Козловского.

Напомним, артист Андрей Данилко признался, почему на пике карьеры не уехал из Украины.