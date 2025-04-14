Маричка Падалко недавно запустила собственный проект на YouTube, в рамках которого она берет интервью у известных людей. В эфире программы «Ранок у великому місті» журналистка рассказала, кто из звезд никогда не станет гостем на ее канале.

Телеведущая призналась, что не пригласит на свой канал певиц Веру Брежневу и Светлану Лободу, а также скандально известную блогершу Анну Алхим, информирует издание «НБН».

По ее словам, она поддерживает взгляды людей, у которых берет интервью, а позицию этих знаменитостей с сомнительной репутацией не разделяет. Артистки и блогерша долгое время пытались усидеть на двух стульях и не озвучивали свое мнение относительно российского вторжения.

Падалко объяснила, что ради высоких рейтингов и просмотров она не готова отказаться от своих принципов.

Напомним, сценарист «Лиги смеха» раскрыл, действительно ли Потап финансово помогает украинской армии.