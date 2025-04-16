Украинский продюсер в интервью для сайта Blik признался, что после 2014 года его отношения с Соседовым испортились, когда РФ аннексировала Крым и оккупировала Донбасс. Кондратюк и российский музыкальный критик были судьями талант-шоу «Х-фактор» и им приходилось работать вместе, пишет издание «НБН».

По словам телеведущего, тогда Соседов неоднократно пытался оправдать агрессию России, заявляя, что полуостров якобы всегда принадлежал РФ. После его высказываний руководство телеканала запретило путинисту говорить в эфире шоу о Крыме.

Кондратюк вспомнил, что однажды у россиянина состоялся разговор с администраторами «Х-фактора» на «курилке». Женщины поставили музыкального критика на место за попытки оправдать захват полуострова ВС РФ и объяснили ему, что на самом деле происходит в Украине. Фанат кремлевского диктатора выбежал на улицу с красным лицом.

Напомним, что в 2017 году Соседова за соответствующие высказывания внесли в базу «Миротворец». После начала полномасштабной войны музыкальный критик регулярно транслирует кремлевскую пропаганду и называет украинцев «нацистами».

Ранее Кондратюк высказался о военной службе экс-подопечного Виталия Козловского.