Российские медиа заявляют, что Ани Лорак получила новый украинский паспорт. Певица, которая молчит о войне в родной стране, для обновления документов уехала в Армению. Однако артистке нужно будет вернуться в РФ для выступления в Новосибирске. На новость отреагировали в Госдуме России, пишет издание «НБН».

Толмачев посоветовал певице, которая уехала из страны-агрессора, не возвращаться обратно. Депутат предложил артистке строить карьеру в «столь любимой ею Незалежной», намекая на то, что уроженке Черновицкой области стоит отправиться на родину.

В ноябре прошлого года блогер Богдан Беспалов сообщал, что Лорак пыталась получить гражданство РФ, однако ей отказали в предоставлении паспорта из-за финансовых проблем. Тогда певица якобы консультировалась относительно получения гражданства Израиля.

Как сообщалось, продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как российский музыкальный критик Сергей Соседов во время съемок талант-шоу «Х-фактор» пытался оправдать аннексию Крыма.