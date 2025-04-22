В 2010 году Елена Тополя представляла Украину на конкурсе «Евровидения» в Осло. Тогда артистка, которая выступала под псевдонимом Alyosha, с композицией Sweet People заняла 10 место. Певица в интервью «Люкс ФМ» призналась, что готова во второй раз участвовать в престижном музыкальном соревновании.

При этом знаменитость уточнила, что не хочет вкладывать в масштабный конкурс свои средства. По словам звезды украинской сцены, она поедет на «Евровидение» при одном условии – если кто-то оплатит все расходы, пишет «НБН».

Ранее в интервью изданию OBOZ.UA исполнительница рассказала, что 15 лет назад ей пришлось выложить для участия в шоу около 450 000 долларов. Анна Герман, которая тогда была главой Администрации президента, публично обещала певице возместить все расходы, однако после «Евровидения» подарила артистке распечатанную на принтере картину и сказала «спасибо».

В результате знаменитость несколько лет под ряд расплачивалась с долгами, к счастью, одна большая компания почти половину долга простила. Исполнительница не хочет повторять этот горький опыт, поэтому не поедет на «Евровидение», поскольку у нее нет финансирования для этого.

Напомним, рэпер Потап назвал страну-соседку Украины, которую хотел бы представить на «Евровидении».