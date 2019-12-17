Протесты под Радой: Появилось видео, как полиция сносит палатки и задерживает митингующих

Общество
Христина Качоровська0
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Люди вышли на митинг против внедрения открытого рынка земли.

Во вторник, 17 декабря, под стенами украинского парламента собралось около 2 тысяч людей: все они протестуют против принятия земельной реформы, которая позволит продавать украинскую землю.

Об этом пишет «НБН«.

Для обеспечения правопорядка во время акции протеста, на улицу также вывели правоохранителей. Но спокойно провести митинг не удалось, так как между полицейскими и активистами случились столкновения.

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Как известно, митингующие попытались установить на улице палатки, не имея соответствующих разрешений. Полицейский отреагировали мгновенно: они снесли палатки, а активистов, применяя довольно жесткие меры, задержали.

В результате столкновений пострадали двое полицейских, а одного митингующего забрала «скорая».

Напомним, ранее мы писали, что в правительственном квартале произошло столкновения между активистами и полицией.


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