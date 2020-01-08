Как россияне отреагировали на трагедию с украинским самолетом в Иране – Штирлиц показал возмутительные комментарии

Сегодня, 8 января, произошла трагедия в Иране – упал самолет МАУ с украинскими пассажирами. Многие небезразличные люди начали соболезновать родным и близким, которые потеряли своих родственников. Однако на этом фоне выделились отдельные пользователи рунета, которые по какой-то причине были рады трагедии.

Об этой информации сообщил украинский офицер и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграм-канале, передает издание «НБН».

«Получайте «искренние» соболезнования от «братского» народа. Ловите малороссы, мызамировцы и адинародовцы», — написал у себя «Штирлиц».

На опубликованном скриншоте блогера можно заметить, как русскоязычные пользователи радуются тому, что люди погибли. Учитывая суть комментариев, эти люди имели скорее политические мотивы, чем какие-либо еще, когда писали свои оскорбления. На этом же фоне стоит отметить, что далеко не все жители Российской Федерации отреагировали подобным образом. Многие также посочувствовали украинцам, потерявших в этой трагедии родных и близких.

Напомним, Путин обратился к Зеленскому в связи с падением самолета МАУ в Иране – что сказал президент РФ украинскому лидеру.