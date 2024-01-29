Как информирует «НБН» со ссылкой на российский Интерфакс, с таким заявлением выступил помощник главы страны-агрессора Юрий Ушаков.

По словам чиновника, визит кремлевского правителя Владимира Путина в Турцию готовится в феврале, главная тема переговоров – украинская тематика.

Да, готовится визит, — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, на самом ли деле визит Путина в Турцию готовится в феврале.

Также комментируя возможность возобновления мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата, высокопоставленный чиновник отметил:

Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, скорее всего, одним из основных предметов переговоров.

Напомним, ранее глава МИД Литвы рассказал, что поможет остановить Путина.