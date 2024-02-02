Как информирует «НБН» со ссылкой на российский ТАСС, об этом Путин заявил на форуме «Все для победы» в Туле.

Так, глава страны-агрессора Российской Федерации отметил следующее:

Для того, чтобы сегодня быть успешным на поле боя, необходимо быстро и адекватно реагировать на происходящие на нем события.

Путин также подчеркнул, что успех на передовой линии зависит от быстрого ответа на средства поражения и разведки противника. Как он пояснил, нужны способы подавления и более эффективные средства.

Также Путин добавил:

Естественно, если сравнивать современное вооружение Альянса и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает. Но, не всегда. Но если мы берем наши новейшие вооружения, то они явно превосходят всех, и это является очевидным фактом.

Владимир Путин подчеркнул, что в России было увеличено производство бронированной защиты в десять раз, а обмундирование для военных – в 2,5 раза и в целом «объемы производства в ОПК России постоянно растут».

Кроме того, как добавил Путин, выполнение государственного оборонительного заказа идет практически на уровне ста процентов, государственный оборонный заказ на 2024 год, по словам главы Кремля, весьма увеличен и в полной мере обеспечен финансами.

И побеждает тот, как подытожил Путин, кто делает все быстрее. Именно это и является сегодняшней особенностью ведения вооруженной борьбы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что представитель Лаврова Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за передачи военной техники Украине.