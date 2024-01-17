О том, что президент Польши Анджей Дуда не выказывает удивления отказом правительства нашей страны от проведения переговорного процесса с кремлевским тираном Владимиром Путиным, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNBC.

По словам Дуды, он целиком воспринимает такое решение Киева как адекватное, поскольку является лидером сопредельного государства. В частности, президент Польши в очередной раз напомнил — именно Россия вторглась в независимую суверенную страну, и, по этой причине он не вовсе удивлен, что и президентом Владимиром Зеленским, и теми, кто с ним работает, ясно понимаются все процессы, допускающие завершение войны.

Дуда акцентировал:

Война закончится, когда мы выгоним россиян со всех оккупированных территорий Украины. Для меня это очевидно.

Ранее мы писали о том, что Дуда предупреждал, что произойдет, если Россия не будет повергнута.