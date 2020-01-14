В Тернополе вспышка вирусной пневмонии: Несколько человек уже скончались

Врачи отмечают, что вирус может распространиться на всю страну.

Больницы города Тернополь переполнены людьми, которые болеют воспалением легких.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Всего в одной из городских больниц находится близко 50 пациентов с диагнозом вирусная пневмония: пятеро из них в тяжелом состоянии пребывают в реанимации, а трое людей уже умерли.

Медики подчеркивают: вирусная пневмония довольно быстро развивается и если человек вовремя не обратится в больницу, то может «сгореть» буквально на глазах.

Как рассказывают врачи, в больницу Тернополя люди с пневмонией начали массово поступать после нового года. У всех пациентов болезнь протекает одинаково: первые их симптомы — кашель и температура, которую невозможно снизить:

«При первых симптомах люди пьют жаропонижающие и не обращаются сразу ко врачам. Первые 2-4 дня они занимаются самолечением… А когда уже начинается одышка, температура повышается, начинается сухой кашель или даже кашель с кровью — обращаются к врачам».

Поэтому доктора просят при наличии высокой температуры сразу же, в первый день, вызывать врача. Если спустя три дня ситуация остается неизменной, то назначают рентген.

Пациент, который сейчас пребывает в реанимации, месяц занимался самолечением:

«У него вирусная пневмония, которая протекает в довольно тяжелой форме. В легкие поступает кровь с кислородом… Поэтому легкие не могут собрат количество кислорода, нужное для организма. Из-за этого страдает и сердце, и мозг».

Один из заболевших умер, который более недели назад, скончался от пневмонии хотя в больницу попал вовремя:

«На четвертый день болезни его госпитализировали, на пятый день выявили воспаление легких. Но, по данным врачей, с 5 на 6 день болезни легкие уже практически сгорели… осталось лишь 20% органа. Болезнь протекала мгновенно, температуру сбить не могли», — сообщила жена умершего.

Врачи своей вины в смерти мужчины не видят, говорят, делали всё, что могли:

«Очень трудно сказать, какой вирус вызывает пневмонию. Это можно узнать только если пациент сразу обращается в больницу, а спустя несколько дней, невозможно определить, что вызвало воспаление. А большинство пациентов поступаю в больницу как раз спустя несколько дней заболевания. Мы имели более 30 случаев пневмонии и только в одном мы смогли определить, что воспаление легких было вызвано гриппом типа А».

Медики вспоминают, что последний раз столько пациентов с вирусной пневмонией было 10 лет назад, когда в Украине ходил свиной грипп:

«Именно свиной грипп является таковым, который разу поражает легкие. Десять лет назад также вспышка болезни началась с Западных областей… Как известно, тогда скончались 400 людей. Эта зима также будет сложной. Летальные случаи есть не только в Тернополе, в Житомире также умерло трое людей. В нескольких областях также больницы переполнены пациентами с вирусной пневмонией».

Напомним, ранее мы писали, что в Китае вспышка вирусной пневмонии.