Тимошенко сравнила философию команды Зеленского с продажей элитных собак и призвала президента лишить Брагара мандата

Юлия Владимировна Тимошенко не могла пройти мимо скандально известного выступления народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара. Она заявила, что не считает его высказывание случайны, а тем более шуточным.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Более того, Тимошенко уверена, что это является философией команды президента: «Для меня заявление депутата фракции «Слуга народа» про то, что нужно продать собаку и заплатить пожилой пенсионерке за коммунальные услуги, это не просто случайное заявление. По сути, это сегодня философия жизни команды президента Владимира Зеленского. Это, по сути, их отношение к стране. Это, по сути, система их ценностей», — заявила Леди Ю.

Далее Юлия Владимировна подчеркнула, что если Владимир Зеленский не разделяет взглядов Брагара, он должен лишить его депутатского мандата.

«Потому что это не просто «шутка». Это абсолютно серьезные размышление депутатов «Слуги народа» про жизнь страны», — подытожила лидер «Батькивщины».

Ранее сообщалось о том, как «слуги народа» наказали Брагара за продажу собак в эфире.