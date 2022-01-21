Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «НБН».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента остался недоволен из-за голосования Киевского городского совета. Начали готовить симметричный ответ по кейсу Порошенко. Кириллом Тимошенко было получено указание насчет того, чтобы проголосовать за обращения в облсоветах. По задумке их можно использовать против самого Порошенко», — сообщил источник.

Других деталей, к сожалению, пока неизвестно. Однако многие эксперты сообщают о том, что в свете последних событий экс-президент существенно поднял себе рейтинг. Вероятно, по этому поводу в ОП могут готовить еще что-то.

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