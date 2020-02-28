Боец ООС рассказал о силовом возвращении Донбасса в Украину: обстановка в ООС может накалиться в любой момент

Военнослужащий ВСУ Сергей Дорошенко оценил возможности Украины касательно вооруженного возврата собственных территорий. Он сообщил, что в данный момент это, по-сути, невозможно из-за большой дислокации российских войск на оккупированной территории «Л/ДНР».

Об этой информации сообщил аналитический портал «Экономические новости», передает издание «НБН».

«Пока там находятся военные Российской Федерации, силовое возвращение Донбасса попросту невозможно. Есть реальные соотношения между теми, кто наступает и теми, кто обороняется. Даже народ сейчас в ОРДЛО не готов для таких жестких боевых действий», — сообщил Дорошенко.

После этого боец ВСУ выразил уверенность в том, что нынешнее обострение ситуации на передовой вызвано политическими мотивами из-за решений президента Украины Владимира Зеленского.

«Мне кажется, что Россия поняла, кто таков президент Украины в вопросах войны. Он вообще не особо стойкий. Полагаю, им необходимы все эти жертвы со стороны армии, дабы Владимир Зеленский стал несколько сговорчивее», — подытожил военный.

Напомним, как сообщалось ранее, турецкий телеканал объявил войну России: на телевидении прямо заявили о жестокой мести Кремлю.