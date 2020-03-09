9 марта вся Украина объединилась в едином порыве: памятная дата рождения единства

Вся Украина обязана этому человеку за объединение народных идей и феноменальный культурный прорыв, который оценивает по достоинству весь мир.

Об этом сообщает издание Mariupol news, передает «НБН».

Ровно 206 лет назад, девятого марта родился украинский поэт, фольклорист, общественный деятель и художник Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня по всей стране официально организовали празднования в честь знаменательной даты.

Отмечается, что в Мариуполе состоялся торжественный митинг около памятника великого Кобзаря. Было отмечено, что мысли великого поэта актуальны для страны до сих пор и всему нашему народу следует поучиться у Тараса Шевченко его мудрости.

«Сегодня весь украинский народ объединило празднование Дня рождения великого сына нашей родины, Тараса Шевченко. Его имя известно каждому в нашей стране и люди по всему миру читают его произведения, высоко оценивая его глубокое творчество», — сказал представитель властей города Михаил Когут.

Стоит помнить, что Шевченко приложил массу усилий для того, чтобы в Украине был свой литературный язык. Справедливо считается, что он поспособствовал зарождению единого языка для всей страны.

Митинг прошел мирно, с позитивным настроем. Мероприятие завершилось возложением цветов.

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