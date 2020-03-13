Украина будет согласовывать с ОРДЛО вопросы децентрализации и выборов на временно оккупированных территориях: Ермак

Важное Общество
Ник Петров0
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Такое заявление сделал на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Андрей Ермак.
Ермак заявил, что Украина будет согласовывать вопросы децентрализации и выборов с ОРДЛО. Фото: pravda.com.ua.

По словам Ермака трехсторонняя контактная группа в Минске обсудила

«Участники трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость принятия такого решения. Мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, что касается децентрализации и проведения местных выборов — с представителями ОРДЛО в рамках трехсторонних контактной группы», — заявил Ермак.

Также на брифинге глава Офиса президента сообщил, что в ближайшее время в Украину будут возвращены все граждане, которых удерживают на территории ОРДЛО.

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Ранее сообщалось о том, что Россия готовит новыйкотел на Донбассе.


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