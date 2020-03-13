Украина будет согласовывать с ОРДЛО вопросы децентрализации и выборов на временно оккупированных территориях: Ермак

Такое заявление сделал на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

По словам Ермака трехсторонняя контактная группа в Минске обсудила

«Участники трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость принятия такого решения. Мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, что касается децентрализации и проведения местных выборов — с представителями ОРДЛО в рамках трехсторонних контактной группы», — заявил Ермак.

Также на брифинге глава Офиса президента сообщил, что в ближайшее время в Украину будут возвращены все граждане, которых удерживают на территории ОРДЛО.

Ранее сообщалось о том, что Россия готовит новыйкотел на Донбассе.