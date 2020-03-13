Украина будет согласовывать с ОРДЛО вопросы децентрализации и выборов на временно оккупированных территориях: Ермак
Такое заявление сделал на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.
По словам Ермака трехсторонняя контактная группа в Минске обсудила
«Участники трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость принятия такого решения. Мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, что касается децентрализации и проведения местных выборов — с представителями ОРДЛО в рамках трехсторонних контактной группы», — заявил Ермак.
Также на брифинге глава Офиса президента сообщил, что в ближайшее время в Украину будут возвращены все граждане, которых удерживают на территории ОРДЛО.
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