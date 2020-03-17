Министр здравоохранения Украины обратился ко всем украинцам с просьбой: подробности выступления

Министр здравоохранения Илья Емец в непростое время борьбы с коронавирусом обратился ко всем украинцам и призвал их поддержать врачей, от этого зависит будущее страны.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Украина входит в новую фазу противостояния коронавирусу… На передовой в этой борьбе стоят наши соотечественники, простые врачи, которым выпала нелегкая доля защищать здоровье нации во все времена и отвечать даже на самые сложные вызовы. Это люди, которых не защитит карантин – именно они являются теми, кто идет на встречу с людьми, они приезжают, тестируют и лечат людей. Выполняя свою работу, они совершают воистину героический поступок», — сказал Емец.

Он подчеркнул, что от «работы одного врача зависят жизни сотен, а то и тысяч наших соотечественников».

«Пришло время руководствоваться принципом – «защита врача – это спасение людей». Мы поставили себе цель – обеспечить врачей всем необходимым для максимально безопасной работы с больными, и мы стремительно приближаемся к достижению этой цели.

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