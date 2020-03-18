Коронавирус изменил военные планы Украины: объявлена приостановка призыва

Министерство обороны Украины заявило о том, что весенний призыв в армию официально приостановлен в связи с карантином в стране.

Об этом сообщает издание «Факты», передает «НБН».

Данное распоряжение принял командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сирский. Он настоял на необходимости отменить призыв на время карантина. Дальнейшие указания будут приняты в ходе борьбы с коронавирусом. Пока гражданам следует ожидать дальнейших распоряжений по данной теме.

Сейчас остается открытым вопрос, что будет со срочниками, которые уже приступили к службе в ВСУ. Минобороны воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Такая ситуация не должна ослабить ВСУ в мировой конкуренции. Вероятно, подобные меры будут приняты во всех странах, где есть опасения насчет распространения коронавируса. В данных условиях это является оптимальным решением для сохранения здоровья граждан и военнослужащих.

Напомним, как сообщалось ранее, дефицит продуктов питания для украинцев: таможня дала ответ на опасения граждан.