Коронавирус в ОРДЛО: главарь «ДНР» Пушилин выступил с заявлением

Главарь, так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории «республики» находится под контролем «властей». По его словам, «вокруг коронавируса слишком много ажиотажа».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Главарь непризнанной республики на Донбассе Денис Пушилин заявил, что ситуация с коронавирусом на территории ОРДЛО, полностью под контролем «властей республики». Кроме того, он заявил, что в «республике» до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-19.

Пушилин отметил, что в «республике» был принят ряд мер, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение инфекции на территории «республики».

Кроме того, как известно, незаконные власти, так называемой «ДНР» внезапно отменили объявленный ранее карантин.

Стоить отметить, что жители временно оккупированных территорий пишут в социальных сетях о том, что «власти» непризнанных республик умалчивают реальную ситуацию с коронавирусом в ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что к Пушилину едет важная делегация из РФ.