Крымский мост начал приносить проблемы: оккупационная власть Крыма удивила неожиданным признанием

Важное Общество
Ник Петров0
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Крымский мост, незаконно построенный по приказу президента России Владимира Путина, начал приносить проблемы оккупантам.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Незаконный Крымский мост.
Крымский мост начал приносить проблемы властям полуострова. Фото: news.online.ua.

По словам так называемого «главы» Крыма Сергея Аксенова, на мосту невозможно организовать полную проверку людей, въезжающих на оккупированный полуостров, и это создает дополнительную опасность заражения коронавирусом.

«Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации — это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, нет. Это наша «ахиллесова пята» в этом плане», — пожаловался Аксенов.

При этом крымский «глава» сказал, что на полуострове пока не зафиксировано ни одного случая заражения и посетовал о том, что в Крыму имеется дефицит медицинских масок.

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Тем не менее, в Украине встревожены угрозой распространения коронавируса в ОРДЛО и Крыму, где даже отсутствуют тесты на подтверждения инфекции.

Ранее сообщалось о том, что Путин опасается дестабилизации в России в связи с обнулением.


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