Лукашенко отличился новым громким заявлением: мир сошел с ума

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ситуация с коронавирусом в мире создана искусственно и границы между странами закрывать неоправданно.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Об этом глава Беларуси заявил на совещании по эпидемиологической ситуации.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом. Коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Весь цивилизованный мир сошел с ума из-за коронавируса, а политики уже начали использовать ситуацию ради своих интересов», — считает Лукашенко.

По мнению лидера Беларуси, жесткие карантинные меры, на которые пошли многие страны – глупость. В такой же глупости Лукашенко обвинил и Россию, которая закрыла границу с Беларусью.

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время», — заявил Лукашенко.

Необходимо отметить, что в Беларуси подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, смертей не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко предложил бороться с коронавирусом с помощью водки и сауны.