Офис президента готов внедрить чрезвычайное положение: стало известно, что ещё запретят украинцам
Если в стране введут чрезвычайное положение, то меры будут более ожесточенными, нежели во время карантина.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.
По данных их источника из Офиса президента, власть готова внедрить в Украине чрезвычайное положение. Во время ЧП могут внедрить такие правила:
- ограничение сети продуктовых магазинов. Остальные будет работать по несколько часов в день. В городах откроют дежурные круглосуточные магазины.
- большинство отделений банков будут закрыты, но банкоматы продолжат работу
- закрытыми будут и обменники
- на улицу будут выпускать только по разрешению. Для этого надо будет позвонить на специальный номер и получить «электронный пропуск»: его отправят на телефон в виде смс
- за пенсионерами будут приставлены волонтеры
- на улицу можно выходить лишь в масках
- в каждом районе будут ездить волонтеры на автомобилях (это для чрезвычайных мер)
- аптеки также будут работать «временно», но будут дежурные круглосуточные аптеки
- на улицах городов будут полицейские, Нацгвардия и армия
- на границах областей могут выставить блок-посты
Напомним, ранее мы писали, что президент готов ввести чрезвычайное положение по необходимости.
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