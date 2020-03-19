Офис президента готов внедрить чрезвычайное положение: стало известно, что ещё запретят украинцам

Если в стране введут чрезвычайное положение, то меры будут более ожесточенными, нежели во время карантина.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

По данных их источника из Офиса президента, власть готова внедрить в Украине чрезвычайное положение. Во время ЧП могут внедрить такие правила:

ограничение сети продуктовых магазинов. Остальные будет работать по несколько часов в день. В городах откроют дежурные круглосуточные магазины.

большинство отделений банков будут закрыты, но банкоматы продолжат работу

закрытыми будут и обменники

на улицу будут выпускать только по разрешению. Для этого надо будет позвонить на специальный номер и получить «электронный пропуск»: его отправят на телефон в виде смс

за пенсионерами будут приставлены волонтеры

на улицу можно выходить лишь в масках

в каждом районе будут ездить волонтеры на автомобилях (это для чрезвычайных мер)

аптеки также будут работать «временно», но будут дежурные круглосуточные аптеки

на улицах городов будут полицейские, Нацгвардия и армия

на границах областей могут выставить блок-посты

Напомним, ранее мы писали, что президент готов ввести чрезвычайное положение по необходимости.