Офис президента готов внедрить чрезвычайное положение: стало известно, что ещё запретят украинцам

Общество
Христина Качоровська0
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Если в стране введут чрезвычайное положение, то меры будут более ожесточенными, нежели во время карантина.

Правоохранители
Правоохранители. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

По данных их источника из Офиса президента, власть готова внедрить в Украине чрезвычайное положение. Во время ЧП могут внедрить такие правила:

  • ограничение сети продуктовых магазинов. Остальные будет работать по несколько часов в день. В городах откроют дежурные круглосуточные магазины.
  • большинство отделений банков будут закрыты, но банкоматы продолжат работу
  • закрытыми будут и обменники
  • на улицу будут выпускать только по разрешению. Для этого надо будет позвонить на специальный номер и получить «электронный пропуск»: его отправят на телефон в виде смс
  • за пенсионерами будут приставлены волонтеры
  • на улицу можно выходить лишь в масках
  • в каждом районе будут ездить волонтеры на автомобилях (это для чрезвычайных мер)
  • аптеки также будут работать «временно», но будут дежурные круглосуточные аптеки
  • на улицах городов будут полицейские, Нацгвардия и армия
  • на границах областей могут выставить блок-посты
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Напомним, ранее мы писали, что президент готов ввести чрезвычайное положение по необходимости.


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