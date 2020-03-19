Украина без метро и масок: маршрутки не справляются с запросами граждан

Маршрутки столицы Украины переполнены людьми. Серьезная давка во время карантина вызывает обеспокоенность у населения.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Увы, но реальная жизнь значительно отличается от теоретических представлений властей. Закрытие метро усугубило ситуацию с маршрутками. Людям необходимо совершать перемещение по стране, но масок нет, пассажиров набирают без ограничений, на остановках огромные очереди», — отмечают украинцы в комментариях «Киева Оперативного».

Кроме того общая картина выглядит так, что люди готовы соблюдать правила, только бы была возможность. Наличия масок и увеличение количества наземного транспорта помогли бы решить проблему. Запреты без альтернативы не приносят должного эффекта.

Пока не ясно, как простым людям справляться с этой проблемой и насколько серьезными могут быть ее последствия для всей Украины. В данный момент жители столицы и других городов страны сталкиваются с все новыми трудностями, которые принес коронавирус.

Напомним, как сообщалось ранее, Эрдоган заявил о новом мировом порядке: прогноз об эпохе после пандемии.