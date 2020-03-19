Эрдоган заявил о новом мировом порядке: прогноз об эпохе после пандемии

За рубежом
Родион Власов0
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Президент Турции заявил, что последствия коронавируса приведут к радикальным переменам в социальном, экономическом и политическом порядках. Западу грозит упадок.

Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган. Фото — news.un.org

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Распространения коронавируса в мировых масштабах ведут к приходу новой эры в развитии человеческого общества. Нас могут ожидать радикальные и широкомасштабные перемены. Данный прогноз выразил глава Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 19 марта.

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«Начинается новая эра, она, вероятно, будет радикально отличаться от привычных для нас мировых порядков. Это коснется социальной, политической и экономической сфер. Турция изначально тщательно отслеживала ход развития ситуации вокруг коронавируса. Мы приняли решительные меры против распространения вируса», — сказал Эрдоран.

Кроме того, он подчеркнул, что «страны Запада долгие годы не уделяла должной заботы своим гражданам, передав львиную долю управленческих полномочий в руки частного сектора. Это привело к уклонению от ответственности и неорганизованности».

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Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин пошел на серьезные меры из-за коронавируса: в «ДНР» закрыли границы.

 


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