Эрдоган заявил о новом мировом порядке: прогноз об эпохе после пандемии

Президент Турции заявил, что последствия коронавируса приведут к радикальным переменам в социальном, экономическом и политическом порядках. Западу грозит упадок.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Распространения коронавируса в мировых масштабах ведут к приходу новой эры в развитии человеческого общества. Нас могут ожидать радикальные и широкомасштабные перемены. Данный прогноз выразил глава Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 19 марта.

«Начинается новая эра, она, вероятно, будет радикально отличаться от привычных для нас мировых порядков. Это коснется социальной, политической и экономической сфер. Турция изначально тщательно отслеживала ход развития ситуации вокруг коронавируса. Мы приняли решительные меры против распространения вируса», — сказал Эрдоран.

Кроме того, он подчеркнул, что «страны Запада долгие годы не уделяла должной заботы своим гражданам, передав львиную долю управленческих полномочий в руки частного сектора. Это привело к уклонению от ответственности и неорганизованности».

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин пошел на серьезные меры из-за коронавируса: в «ДНР» закрыли границы.