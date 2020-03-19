Война на Донбассе: за прошедшие сутки боевики совершили 15 обстрелов

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Враг продолжает активно обстреливать позиции украинских военных, срывая все договоренности о режиме тишины.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — rubryka.com

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС, пишет «НБН«.

В среду, 18 марта, пророссийские террористы 15 раз открывали огонь по украинским военным. Для обстрелов они использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы противник вел рядом с такими населенными пунктами: Пески (два раза), Павлополе, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Крымское (три раза), Зайцево, Счастья, Новотошкивское, Пивденное, Хутор Свободный, Новолуганское.

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Помимо этого, НВФ снова совершили провокационные обстрелы на участке Богдановка-Петровское, где в прошлом году состоялось разведение войск. Бойцы ВСУ не стали отвечать на провокацию террористов.

Вчера, 18 марта, после обстрелов противника трое украинских защитников получили боевые поражения.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 17 марта.


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