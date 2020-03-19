Жители ОРДЛО взволнованы закрытием границ с РФ: в Сети показали кадры, как «ДНР» готовится к эпидемии коронавируса (ФОТО)

Общество
Ольга Гергелюк0
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Жители временно оккупированной Донецкой области взволнованы закрытием границ Украины с РФ, а также ситуацией с коронавирусом. В Сети показали кадры огромных очередей в супермаркетах. Взволнованные люди набирают полные тележки продуктов питания.

жители оккупированных территорий
жители оккупированных территорий. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «Диалог.UA», сославшись на блогера БыльБылеву, передает НБН.

Блогер из Донецка продемонстрировала кадры огромных очередей в супермаркетах. Блогер показала переполненные тележки покупателей. На фото можно увидеть, что в основном люди покупают продукты питания – крупы, сахар, соль, подсолнечное и сливочное масло, а также туалетную бумагу и другие необходимые в первую очередь товары.

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По словам жителей временно оккупированного Донецка, ажиотаж в супермаркетах города вызван из-за того, что Украина закрыла границу с РФ. Также их сильно беспокоит ситуация с коронавирусом на территории ОРДЛО.

Стоить отметить, что главарь, так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в «республике» полностью под контролем «властей».

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали о ситуации в ОРДЛО после закрытия пунктов пропуска с Украиной. 

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