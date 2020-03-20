Когда в Украине наступит пик заболеваемости коронавирусом: эпидемиолог дала ответ

Общество
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине стоит ожидать приблизительно через три недели.

коронавирус в Украине
коронавирус в Украине. Фото — my.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание «Буквы». 

По мнению Мухарской, примерно уже через несколько дней стоит ожидать первую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. А вот пик эпидемии в Украине, эпидемиолог прогнозирует примерно через три недели.

Кроме того, Мухарская отметила, что украинцы продолжают активно возвращаться из-за границы. Специалист подчеркнула, что существует большой риск быстрого распространения инфекции, так как вирус может проявиться в течение 14 дней.

«Украинцы массово возвращаются в Украину. А больной человек или нет, можно определить, только через несколько дней после возвращения», — подчеркнула Мухарская.

Эпидемиолог отметила, что не все, те, кто вернулся из-за границы, обращаются в медицинские учреждения.

Читайте также:  Сенцов считает, что украинцы и россияне "по сути, братья"

Специалист призвала украинцев соблюдать правила карантина, по ее словам, только максимальная изоляция поможет предотвратить массовое распространение вируса в стране.

Ранее мы сообщали, что жители оккупированных территорий рассказали о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Вступительная кампания 2019: на бюджет зачислили 52,5 тысячи абитуриентов

Таисия Слепцова

Ветеран АТО Владимир Дереведмидь развивает украинский дом книги на Донбассе

Таисия Слепцова

ДТП в Польше: часть туристов возвращается в Украину

Таисия Слепцова

Добавить комментарий