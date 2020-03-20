Когда в Украине наступит пик заболеваемости коронавирусом: эпидемиолог дала ответ

Эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине стоит ожидать приблизительно через три недели.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание «Буквы».

По мнению Мухарской, примерно уже через несколько дней стоит ожидать первую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. А вот пик эпидемии в Украине, эпидемиолог прогнозирует примерно через три недели.

Кроме того, Мухарская отметила, что украинцы продолжают активно возвращаться из-за границы. Специалист подчеркнула, что существует большой риск быстрого распространения инфекции, так как вирус может проявиться в течение 14 дней.

«Украинцы массово возвращаются в Украину. А больной человек или нет, можно определить, только через несколько дней после возвращения», — подчеркнула Мухарская.

Эпидемиолог отметила, что не все, те, кто вернулся из-за границы, обращаются в медицинские учреждения.

Специалист призвала украинцев соблюдать правила карантина, по ее словам, только максимальная изоляция поможет предотвратить массовое распространение вируса в стране.

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