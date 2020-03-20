В Украине новые случаи заражения коронавирусом: власти сообщили, в какой области обнаружили COVID-19

Стало известно о том, что коронавирус еще больше распространился по Украине. Вчера, 19 марта, в Днепропетровской области заразилось еще два человека смертельной инфекцией COVID-19. Известно, что эти люди недавно приехали из заграницы. В данный момент их состояние здоровья стабильное.

Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Заболевшие в данный момент получают необходимую медпомощь. У клиник есть нужное оборудование, а также материалы и средства индивидуальной защиты», — сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Отмечается, что медики в данный момент заняты людьми, которые контактировали с заболевшими. Они хотят проверить их на COVID-19, а следом обеспечить их изоляцию от общества, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

«Мы предприняли все возможное, дабы не допустить распространения коронавируса в Днепропетровской области. Нами были закрыты учебные заведения, медучреждения работают в усиленном режиме, по максимуму ограничили движение общественного транспорта», — подытожил Бондаренко.

Напомним, Пушилин пошел на серьезные меры из-за коронавируса: в «ДНР» закрыли границы.