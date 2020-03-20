Вместе с нардепом Шаховым в Куршевель летали две группы чиновников — Бутусов

Как известно, народный избранник Сергей Шахов является одним из заболевших коронавирусом в Украине.

Предполагается, что заразится вирусом он мог когда несколько дней пребывал за границей, на курорте Куршевель. Но, как пишет журналист Юрий Бутусов, Шахов не единственный политик, который мог подхватить коронавирус.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Бутусова.

«Такая судьба… В разгар пандемии, когда уже введен карантин и ограничения на передвижения, группа весьма не бедных госслужащих, из двух украинских городов, захотела отдохнуть. Наняли чартерные самолеты и рванули в Европу на пару-тройку дней. В этой группе был и Шахов».

Но по прилету в Украину у них выявили коронавирус. Все, пишет Бутусов, находятся в домашней изоляции и лечатся. Состояние стабильное и они обеспечены всем необходимым:

«Но ведь перед тем, как у них выявили COVID-19, они контактировали с десятками людей. Сейчас их ищет полиция… Имена этих заболевших и всех, кто с ними общался, скрывают… Лишняя паника никому не нужна. Да и зачем кому-то знать о приключениях высокопоставленных чиновников? Но рапорт бодрый: всех установили, проверили, все контролируют».

Напомним, ранее мы писали, что ТОП-менеджер «Нафтогаза» самоизолировался из-за подозрения на коронавирус.