После закрытия «границы» с Украиной: представители «МВД ДНР» получили приказ по поводу украинских номеров на авто в ОРДЛО

В так называемой «ДНР», решили поставить на учет все транспортные средства «республики». По информации автора телеграмм-канала «Донецкий телеграмм», в течение последних дней представители «ГАИ ДНР» начали останавливать автомобили на украинских номерах.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на автора Телеграмм-канала «Донецкий телеграмм», передает НБН.

По информации блогера, «МВД ДНР» пришел «указ» от «руководства республики» останавливать водителей, у которых авто на украинских номерах.

«Передвижение на номерах Украины по «республике» временно запрещено», — сообщает блогер.

По информации блогера, которую он получил от приближенных к «МВД ДНР» источникам, причиной незаконные власти назвали закрытие «границ» с Украиной.

По информации автора публикации, «власти республики» заявили, что в «ДНР» не может быть «приезжих» и «уезжающих».

Кроме того, блогер сообщает, что уже были случаи, когда водителей увозили в отделение, а автомобиль забирали в РОВД.

После закрытия границы, власти республики требуют, чтобы на авто были номера «ДНР». Кроме того, поставить на учет все транспортные средства «власти» незаконных республик планируют до 6 апреля.

Также автор публикации прогнозирует, что скоро НВФ начнут снова задерживать жителей временно оккупированных территорий, у которых есть украинские паспорта.

«Начнут переписывать личные данные, будут снимать отпечатки пальцев. Такое уже проходили в начале 2020 года», — пишет блогер.

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