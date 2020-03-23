После закрытия «границы» с Украиной: представители «МВД ДНР» получили приказ по поводу украинских номеров на авто в ОРДЛО
В так называемой «ДНР», решили поставить на учет все транспортные средства «республики». По информации автора телеграмм-канала «Донецкий телеграмм», в течение последних дней представители «ГАИ ДНР» начали останавливать автомобили на украинских номерах.
Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на автора Телеграмм-канала «Донецкий телеграмм», передает НБН.
По информации блогера, «МВД ДНР» пришел «указ» от «руководства республики» останавливать водителей, у которых авто на украинских номерах.
«Передвижение на номерах Украины по «республике» временно запрещено», — сообщает блогер.
По информации блогера, которую он получил от приближенных к «МВД ДНР» источникам, причиной незаконные власти назвали закрытие «границ» с Украиной.
По информации автора публикации, «власти республики» заявили, что в «ДНР» не может быть «приезжих» и «уезжающих».
Кроме того, блогер сообщает, что уже были случаи, когда водителей увозили в отделение, а автомобиль забирали в РОВД.
После закрытия границы, власти республики требуют, чтобы на авто были номера «ДНР». Кроме того, поставить на учет все транспортные средства «власти» незаконных республик планируют до 6 апреля.
Также автор публикации прогнозирует, что скоро НВФ начнут снова задерживать жителей временно оккупированных территорий, у которых есть украинские паспорта.
«Начнут переписывать личные данные, будут снимать отпечатки пальцев. Такое уже проходили в начале 2020 года», — пишет блогер.
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