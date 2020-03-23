Когда закончится эпидемия коронавируса в Европе: эксперт из Китая дал неожиданный прогноз

Борьба с пандемией корнавируса в Европе может затянуться на два года. При условиях, если страны Европы будут тратить еще больше сил, чем выделяется на данный момент. Таким прогнозом поделился китайский эксперт, глава шанхайской группы клинических экспертов Covid-19 Чжан Веньхун.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

По словам китайского эксперта, европейские страны могут потратить на борьбу с коронавирусом два года. Чжан Веньхун считает, что это вполне нормальный срок для подобной эпидемии.

Кроме того, он уверен, что можно и ускорить борьбу с пандемией. Для этого нужно на четыре недели полностью «остановить» всю Европу. Чжан Веньхун также подчеркнул, что борьба с коронавирусом – это общие усилия всех стран. Если в одной из стран принято недостаточно мер для борьбы с инфекцией, то это скажется и на других странах. Так, как люди продолжают мигрировать.

Также эксперт считает, что нужно вводить более жесткий карантин.

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