Олигархи отговаривают Зеленского от радикального шага: подробности встречи президента с представителями крупного бизнеса

Политика
Ольга Гергелюк0
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Окружение президента Украины разделилось на сторонников и противников введения режима чрезвычайного положения в стране. Стало известно, что олигархи отговаривают главу государства от введения в стране режима ЧП.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — unian.net

Об этом сообщили журналисты издания «Украинская Правда» в своем Телеграмм-канале, передает НБН.

Собеседники журналистов в Офисе главы государства рассказали, что условно окружение Владимира Зеленского «разделилось на голубей и ястребов» из-за вопроса введения режима чрезвычайного положения в стране. Одни выступают за введения ЧП в Украине, другие против. По информации источников, Арсен Аваков, Сергей Шефир советуют Зеленскому, принять более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Кроме того, «за» выступает и министр здравоохранения Илья Емец. По информации собеседника «УП», Емец даже в ультимативной форме грозился уйти в отставку, если не будет принято решение о введении ЧП в стране. Источник сообщает, что министр здравоохранения не хочет нести ответственность за «катастрофическую ситуацию».

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А вот противниками ЧП в стране выступают олигархи. Кроме того, представителей бизнеса поддерживает и глава ОП Андрей Ермак. По информации собеседника «УП», на встрече в ОП, 16 марта, олигархи «повлияли на мировосприятие Зеленского» и теперь сам глава государства выступает против ЧП в стране.

Источник сообщает, что Зеленский прислушивается к олигархам, так как они согласились помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Путин тяжело переживает нефтяную войну с Саудовской Аравией. 


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