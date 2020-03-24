Возвращение жителей ОРДЛО из «неблагополучных» стран по коронавирусу: главарь «ЛНР» Пасечник роздал указания «министерствам республики»

Главарь, так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник издал «указ» «О некоторых вопросах связанных с режимом повышенной готовности». Согласно «указу» Пасечника, «МИД республики» должно оказать содействие по возвращению жителей временно оккупированной Луганской области из стран, где сложилась «неблагополучная ситуация в связи с коронавирусом».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь «ЛНР» Пасечник дал указание представителям «МИД» «республики» оказать содействие по возвращению жителей ОРДЛО, которые на данный момент находятся на территории стран «с неблагополучной ситуацией по заболеваемости коронавирусом». Исключением является РФ и так называемая «ДНР».

Согласно документу, «Минздрав республики» и «МГБ» должны составить список лиц, которые планируют прибыть на территорию ОРДЛО.

Затем «министерство здравоохранения» «ЛНР» должно организовать прибывшим 14-дневную обсервацию. Граждан, у которых будут явные признаки ОРВИ «минздрав» должен принудительно госпитализировать.

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