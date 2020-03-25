Мы снова, как в 2014 году – Бутусов рассказал, к чему нужно быть готовым украинцам в ближайшее время

Ситуация, которая сложилась на данный момент в Украине из-за пандемии коронавируса, напоминает 2014 год. Таким мнением делится журналист Юрий Бутусов. Никто не был готов к войне в 2014 году, сегодня сложилась похожая ситуация – власть не готова к пандемии коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фейсбук» страничку Юрия Бутусова.

Журналист Юрий Бутусов сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с началом агрессии РФ против Украины в 2014 году. По мнению журналиста, власть абсолютно не готова к вспышке коронавируса в стране. Он заявил, что в Украине «все на бумаге» — состояние больниц, бюджет.

«Когда надо спасать людей – на складах пусто, нет никаких запасов, нет денег», — пишет журналист.

Кроме того, Бутусов возмущен, состоянием украинских больниц, в то время, когда в мире эпидемия коронавируса. Об этом журналист написал более подробно:

«В инфекционных больницах нет аппаратов ИВЛ, нет антисептиков, перчаток, масок, медицинских костюмов».

Бутусов также обратил внимание на еще одну проблему – отсутствие профессиональных инфекционистов, так как большинство из них уехало работать за границу.

«Нет никаких резервных фондов на случай ЧП, нет запасов продуктов для малоимущих, нет запасов топлива для общественного транспорта. Зато глава Офиса президента покупает себе в разгар катастрофы «мерседес».

По словам журналиста, сейчас спасение людей зависит только от них самих. Каждый должен быть готовым брать ответственность за себя и за своих близких людей. Бутусов призывает «бороться вопреки всему».

«И вдруг, общество снова, как в 2014 году, осознает, что спасение нации только в наших руках… Сегодня каждый должен снова проявить себя», — подчеркнул журналист.

В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году. Внезапно … Gepostet von Юрий Бутусов am Dienstag, 24. März 2020

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