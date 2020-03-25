Война на Донбассе: за прошедшие сутки противник 8 раз обстрелял позиции ВСУ

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, 24 марта пророссийские террористы активно обстреливали украинских защитников из заращённого «минском» оружия.

Об этом передает «НБН«.

Враг вел стрельбу из минометов, вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеский огонь попали позиции украинских военных неподалеку Красногоровки, Березового, Марьинки, Павлополя, Новоалександровки, Крымского, Новотошкивского и Травневого.

Украинские бойцы были вынуждены ответным огнем остановить обстрелы боевиков.

Также, уже в который раз НВФ совершили провокационные обстрелы на участке разведения войск Богдановка-Петровское. Бойцы ВСУ не стали отвечать на стрельбы противника, придерживаясь режима тишины.

К счастью, 24 марта никто из украинских защитников не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 23 марта.