Война на Донбассе: за прошедшие сутки противник 8 раз обстрелял позиции ВСУ

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, 24 марта пророссийские террористы активно обстреливали украинских защитников из заращённого «минском» оружия.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — unian.ua

Об этом передает «НБН«.

Враг вел стрельбу из минометов, вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеский огонь попали позиции украинских военных неподалеку Красногоровки, Березового, Марьинки, Павлополя, Новоалександровки, Крымского, Новотошкивского и Травневого.

Зведення станом на 07:00 25 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 24 березня збройні формування…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 24. März 2020

 

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Украинские бойцы были вынуждены ответным огнем остановить обстрелы боевиков.

Также, уже в который раз НВФ совершили провокационные обстрелы на участке разведения войск Богдановка-Петровское. Бойцы ВСУ не стали отвечать на стрельбы противника, придерживаясь режима тишины.

К счастью, 24 марта никто из украинских защитников не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 23 марта.


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