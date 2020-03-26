Чрезвычайная ситуация означает не диктатуру, а дисциплину – Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам по поводу продления карантина и введения режима чрезвычайной ситуации в стране. Гарант Конституции призвал граждан Украины не путать режим чрезвычайного положения и режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Укринформ».
Руководитель страны заявил, что решение Кабмина о введении в стране режима чрезвычайной ситуации – это забота о здоровье украинцев. Он отметил, что это временный правовой режим, который будет длиться месяц. По словам господина Зеленского, режим ЧС не нарушает конституционные права граждан Украины.
«Вы должны помнить, что режим чрезвычайной ситуации – это не диктатура, а дисциплина», — заявил глава государства.
Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і, водночас, не обмежує конституційні права громадян.Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну. Наразі ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього.У режимі 24/7 триває забезпечення України усім необхідним. Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек.Окрім цього, Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК». У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця.Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома й дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні.
Gepostet von Володимир Зеленський am Donnerstag, 26. März 2020
Ранее мы сообщали, что Украина обратилась к РФ с важным предложением по Донбассу.