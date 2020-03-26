Назван главный источник проникновения COVID-19 в Украину: официальное заявление Шмыгаля

Украинский премьер выразил уверенность в том, что распространению смертельной инфекции произошло из-за определенных лиц. В частности, речь шла о тех, кто вернулся из заграницы. По его словам, эти люди стали главным источник заболеваний в Украине. Из-за этого Кабмин хочет полноценно закрыть границы Украины.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что в данный момент поток украинцев, пребывающих из заграницы только усиливается. Правительство намерено принять соответствующие меры.

Так, например, в соответствии с постановлением, 27 марта Кабинет министров хочет остановить всякое движение через линию границы Украины. Иными словами, будет остановлено движение с обоих сторон. Никто не сможет въехать или выехать из страны.

На этом фоне Денис Шмыгаль не сообщил о том, сколько граждан Украины уже успело пересечь границу. Однако премьер-министр выразил уверенность в том, что этот поток в срочном порядке необходимо остановить. По его словам, коронавирус в Украине еще продолжает буйствовать.

Напомним, Медведчук раскрыл, что ждет Украину после карантина: лидер «ОПЗЖ» о серьезных проблемах в стране.