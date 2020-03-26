Олигарх Ахметов рассказал о помощи Украине и кураторстве над областями

Главное Общество
Ник Петров0
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Ринат Ахметов откликнулся на просьбу президента Владимира Зеленского и на время пандемии взял под опеку несколько украинских областей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

Ринат Ахметов.
Ахметов оказывает серьезную помощь в борьбе с коронавирусом. Фото: pravda.com.ua.

Свои действия олигарх называет «помощью местной власти». Также он заявил, что не собирается подменять власть в регионах.

«Мы не курируем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат – остановить эпидемию в стране. Повторюсь, наша задача – не подменить собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам», — заявил Ахметов.

По словам Рината Ахметова, у него сильная команда в вопросах благотворительности, которая знает, что делать.

«Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд», – сказал он.

Также олигарх сообщил, что уже выделил 300 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Украине, заявив при этом, что его помощь ничего не будет стоить ни Президенту, ни Правительству.

«Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от Президента, ни от Правительства», – сказал Ахметов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что бизнесу нужны «только равные правила игры и честная конкуренция».

Ранее сообщалось о том, что Комаровский дал рекомендации по спасению Украины от коронавируса.


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