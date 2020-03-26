Олигарх Ахметов рассказал о помощи Украине и кураторстве над областями

Ринат Ахметов откликнулся на просьбу президента Владимира Зеленского и на время пандемии взял под опеку несколько украинских областей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

Свои действия олигарх называет «помощью местной власти». Также он заявил, что не собирается подменять власть в регионах.

«Мы не курируем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат – остановить эпидемию в стране. Повторюсь, наша задача – не подменить собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам», — заявил Ахметов.

По словам Рината Ахметова, у него сильная команда в вопросах благотворительности, которая знает, что делать.

«Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд», – сказал он.

Также олигарх сообщил, что уже выделил 300 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Украине, заявив при этом, что его помощь ничего не будет стоить ни Президенту, ни Правительству.

«Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от Президента, ни от Правительства», – сказал Ахметов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что бизнесу нужны «только равные правила игры и честная конкуренция».

Ранее сообщалось о том, что Комаровский дал рекомендации по спасению Украины от коронавируса.